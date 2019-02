Lourenço Pinto alerta que falta de policiamento dos jogos pode levar a adiamento em larga escala

Em entrevista a Bola Branca, Lourenço Pinto afirma que a primeira razão dada é "uma aberração total", porque, se os campos não estavam previamente em condições, "seria a própria PSP a dar segurança sem ser solicitada". A segunda razão é "um erro muito grande", porque a lei não fala de risco elevado: "Fala apenas de risco e o risco elevado é só para a questão da contingentação, logo são duas justificações falaciosas."

Lourenço Pinto alerta que esta decisão da PSP é perigosa para os jogadores mais jovens e pode levar ao adiamento de jogos "em grande quantidade". O presidente da AFP apela ao Estado para que ajude reverter a situação, provocada por "uma interpretação dúbia que não está de acordo com os ditames da lei", de forma a "manter a estabilidade".

"Temos mais de 30 mil atletas a disputar jogos semanalmente e temos mais de 1.100 jogos. É importantíssimo e merece segurança e proteção. Estas situações são incompreensíveis e devem ser revertidas. Isso mesmo já fizemos notar ao comando local da PSP, que apesar disso mantém esta situação. Mas aguardemos que as situações sejam revertidas e aguardemos que a intervenção do secretário de Estado, do presidente da Federação, da Administração Interna, em conjunto com a Assembleia da República, possa reverter a situação", deseja.