Presidente da FIFA "otimista" com Mundial a 48 equipas em 2022

Gianni Infantino, presiente da FIFA, mostrou-se "otimista" quanto à hipótese de o Mundial 2022, no Catar, ser disputado a 48 equipas, modelo que será aplicado a partir do Mundial 2026, organizado nos Estados Unidos da América, México e Canadá

O responsável máximo pelo órgão que tutela o futebol mundial disse, à margem de uma conferência em Istambul, na Turquia, que "não é fácil" antecipar o alargamento do tradicional Mundial a 32 equipas, mas está "otimista" com essa possibilidade.

Infantino admitiu ainda que "está atento" à "situação política" na zona geográfica do Catar, facto que tem causado polémica no mundo do futebol.