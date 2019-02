Rúben Micael e Zequinha são baixas de última hora para a deslocação ao Dragão

O médio Rúben Micael e o avançado Zequinha lesionaram-se e são baixas de última hora no Vitória de Setúbal para a deslocação ao terreno do FC Porto, na jornada 22 da I Liga.`

Os dois jogadores falham assim o regresso ao Estádio do Dragão. Rúben Micael representou o FC Porto entre 2009 e 2011, fez 56 partidas e conquistou um total de sete troféus. Zequinha esteve contratualmente ligado ao clube portista entre 2004 e 2009, sem se estrear pela equipa principal.

Para além de Rúben Micael e Zequinha, também Alex Freitas, lesionado, e Mikel Agu, emprestado pelo FC Porto, são ausências confirmadas na equipa sadina. Dankler, central brasileiro, junta-se à lista de indisponíveis, após a transferência para o Vissel Kobe, do Japão, oficializada esta sexta-feira.

O FC Porto recebe o Vitória de Setúbal, no sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.