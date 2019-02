Nani pode estar de saída do Sporting

Nani pode estar perto de deixar o Sporting para rumar à MLS, onde representará o Orlando City, de acordo com a TVI24. Não há confirmação oficial por parte do clube norte-americano, nem do Sporting.

O internacional português, de 32 anos, regressou esta época ao Sporting, pela mão de Sousa Cintra e após rescisão de contrato com o Valência. Porém, pode estar de saída ao fim de seis meses. Caso Nani seja vendido ao Orlando City, o Valência terá direito a 40% do valor, conforme ficou estipulado quando o extremo regressou a Alvalade. Nani tem contrato válido até 2020.

Nesta terceira passagem por Alvalade, Nani marcou nove golos em 28 jogos e ajudou o Sporting a conquistar a Taça da Liga. O extremo foi formado no Sporting, antes de rumar ao Manchester United, onde permaneceu durante oito épocas, a última com empréstimo as leões. Depois, assinou pelo Fenerbahçe, antes de se mudar para Valência, clube pelo qual, na segunda época, foi emprestado à Lazio.