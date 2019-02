Ribeiro e Castro: "Bruno Lage sabe muito"

Ribeiro e Castro acredita que a obtenção da primeira vitória da história do Benfica na Turquia, frente ao Galatasaray, prova que Bruno Lage não estava louco quando montou um 11 com seis jogadores na formação. O antigo vice-presidente do Benfica conclui que "ele [Lage] mostrou que sabe muito".

Ribeiro e Castro revela, nesta entrevista à Renascença, que quando viu o 11 do Benfica, na Liga Europa, comentou com um amigo que "ou Bruno Lage não está bom da cabeça, ou sabe muito, muito, muito". "Foi uma aposta muito arriscada, mas ele sabe o que está a fazer. Sabe muito", reforça, tendo em conta a exibição e o resultado.

Além disso, destaca, os sócios do Benfica gostam desta aposta nos jogadores da formação. "Não somos xenófobos, não temos nada contra os joadores estrangeiros, há muitos talentos que são contratados que são bons, mas os sócios do Benfica, até pela sua longa tradição, gostam de ver uma equipa com parte significativa de jogadores da casa", argumenta.

João Félix não deve ser vendido

Nesta linha de pensamento, o antigo dirigente considera determinante que Luís Filipe Vieira resista a algumas propostas que possa receber pelos jovens jogadores do Benfica, com destaque para João Félix.

O avançado, de 19 anos, tem contrato até 2023, cláusula de rescisão de 120 milhões de euros, e o ex-dirigente encarnado defende que ele "se deve consolidar em casa".

"A história do futebol está cheia de saídas precoces que depois redundaram em grandes fracassos. São jogadores que se perderam para o Benfica, que se perderam para eles próprios e que se perderam para o futebol", observa.



Oitavos de final da Liga Europa em aberto

A vitória do Benfica na Turquia sobre o Galatasaray, por 1-2, deixa abertas as portas dos oitavos de final da Liga Europa, mas Ribeiro e Castro, nestas declarações a Bola Branca, avisa que "convém não embandeirar em arco, isso é sempre muito arriscado no futebol".

Antes da Liga Europa, cuja 2ª mão dos 16 avos de final está marcada para quinta-feira, o Benfica visita a Vila das Aves, para a 22ª jornada do campeonato e é nesse jogo que os adeptos e a equipa devem concentrar energias, conclui.