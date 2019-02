Barcelona segura Valverde por mais uma temporada

O Barcelona anunciou, esta sexta-feira, a renovação de contrato de Ernesto Valverde por mais uma temporada, com outra de opção.

Valverde terminava contrato no final da presente época e a sua continuidade vinha sendo posta em causa pela imprensa, especialmente face à série negativa de resultados que o Barcelona atravessa, com três jogos sem vencer. Contudo, o Barcelona reforçou a confiança no treinador basco, de 55 anos.

Ernesto Valverde está no comando técnico do Barcelona desde o verão de 2017, proveniente do Atlético de Bilbau. Em 96 jogos, liderou a equipa para 65 vitórias, 22 empates e apenas nove derrotas. O basco foi campeão espanhol logo na primeira época, em que também venceu a Taça do Rei. Esta temporada, conquistou a Supertaça de Espanha.

O Barcelona lidera, atualmente, o campeonato, com seis pontos de vantagem sobre o Real Madrid, e continua em prova em todas as competições. Só há um troféu que resiste a Valverde: a Liga dos Campeões.