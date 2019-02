UEFA investiga amarelo de Sergio Ramos

A UEFA abriu uma investigação às declarações de Sergio Ramos após a vitória do Real Madrid contra o Ajax, em jogo da Liga dos Campeões.

“Foi iniciada uma investigação disciplinar com base no artigo 31 (3) do Regulamento de Disciplina da UEFA, devido às declarações feitas pelo jogador do Real Madrid, Sergio Ramos, no jogo acima mencionado [Ajax-Real Madrid]. As informações relativas a esta investigação serão disponibilizadas no devido tempo”, lê-se no site da UEFA.

O defesa e capitão dos merengues admitiu que tinha visto o cartão amarelo de forma propositada e assim cumprir castigo no jogo da segunda mão dos oitavos de final em casa.

“Vendo o resultado, mentiria se dissesse que não forcei [o cartão amarelo]. Não por subestimar o adversário ou pensar que a eliminatória está ganha, mas no futebol temos de tomar decisões complicadas”, admitiu o jogador no final do jogo.

Esta quinta-feira, Sergio Ramos foi às redes sociais garantir que, afinal, não fez de propósito.