Reveladas as primeiras imagens de "Frozen 2"

Foi revelado o primeiro trailer do filme de animação “Frozen 2”. As primeiras imagens da sequela do filme de 2013 foram divulgadas na quarta-feira pela Disney.

No trailer, vê-se a protagonista, a rainha Elsa, a correr contra ondas gigantes. Ao lado de Elsa aparecem também outras das personagens principais do primeiro filme, como a princesa Ana, Kristoff, o boneco de neve Olaf e a rena Sven.