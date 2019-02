Liga Europa nas manchetes

A Liga Europa está nas manchetes dos diários desportivos com o Benfica em maior destaque.

O Jogo escreve em letras maiores "A prova dos dez" , destacando que o Galatasaray-Benfica é o décimo jogo de Bruno Lage.

O Record coloca Seferovic e Bruno Fernandes lado a lado e lança o desafio: "Agora marquem na Europa".

A Bola aposta numa montagem gráfica e na mensagem "I love Europa", destacando, ainda, declarações de Bruno Lage e Marcel Keizer.

De volta a O Jogo, destaque, também, para uma entrevista de Danilo, do FC Porto. "Danilo receita vitórias" é o título.

A Bola continua a dar eco à estratégia de comunicação do Benfica de enaltecer a formação do Seixal e entrevista João Tralhão, que trabalhou 18 anos na formação do clube da Luz. "É gratificante ver a afirmação deste meninos".