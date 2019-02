Despiste de pesado no IC19. Já se circula por uma via no sentido Sintra-Lisboa

Manhã complicada no IC19 em Lisboa. O despiste de um camião provocou ferimentos em duas pessoas e obrigou ao corte da via nos dois sentidos, na zona de Rio de Mouro. Por volta do meio-dia foi reaberta a circulação no sentido Sintra-Lisboa, mas apenas por uma via, à direita.

Segundo a Infraestruturas de Portugal, o Itinerário Complementar 19, que liga Lisboa a Sintra, deverá manter-se condicionado, pelo menos, até ao fim de manhã devido a trabalhos no pórtico que ficou danificado com o embate do camião.

"Trata-se de um pórtico de grandes dimensões e pesado. Por isso, os trabalhos deverão ser demorados", disse a fonte, adiantando a possibilidade de reabertura ocorrer primeiro no sentido Sintra/Lisboa.

O acidente do pesado de recolha de resíduos provocou ferimentos graves numa pessoa, que foi transportada para o Hospital Santa Maria, e ferimentos leves noutra pessoa que foi levada para o Hospital Amadora-Sintra.



Cerca das 10h00 estavam no local 10 operacionais, com o apoio de cinco veículos.



O alerta para o despiste, que ocorreu junto a Rio de Mouro, no sentido Lisboa-Sintra, foi dado às 4h57.



[atualizada às 12h12]