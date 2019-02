Brahimi não treinou e aumenta lote de indisponíveis

O argelino Brahimi realizou tratamento à entorse no tornozelo contraída frente à Roma e não participou no treino do FC Porto, que prepara a receção ao Vitória de Setúbal, para a I Liga de futebol.

O extremo teve de ser substituído aos 68 minutos do encontro de terça-feira, da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que ditou a derrota dos portistas por 2-1, após sofrer uma entorse no tornozelo esquerdo.

De acordo com a informação divulgada pelo FC Porto, Brahimi fez tratamento e não participou na sessão realizada no Estádio do Dragão, o mesmo acontecendo com o maliano Moussa Marega, que recupera de uma rotura muscular na coxa esquerda.

Do boletim clínico dos 'azuis e brancos' continuam igualmente a constar o camaronês Aboubakar, que fez treino condicionado e ginásio, e o chadiano Marius, que realizou treino condicionado.

Os campeões nacionais voltam a treinar na quinta-feira, a partir das 16h00, no centro de estágios do Olival, à porta fechada.

No sábado, o líder FC Porto recebe o Vitória de Setúbal, às 20h30, no Estádio do Dragão, em jogo da 22.ª jornada do campeonato.