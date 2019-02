Lage. “Vamos jogar com a mesma qualidade que em Portugal"

O treinador do Benfica confirma que as ausências de Grimaldo, Pizzi e Jonas da convocatória para o jogo contra o Galatasaray foram apenas “opção”.

“Opção. Apenas isso. Temos de entender que a época é longa, fizeram algo diferente ao longo destes últimos dois meses. Janeiro foi um mês muito carregado e fevereiro também vai ser. Estamos envolvidos em três competições e o plantel dá garantias, pois toda a gente tem trabalhado de forma empenhada”, disse Bruno Lage.

Para a partida desta quinta-feira, Lage “entrar com enorme confiança e jogar da mesma forma e com a mesma qualidade com que temos jogado em Portugal”.

Apesar de terem tido pouco tempo para treinar, o treinador das águias garante que analisaram “bem o adversário, vamos passar aos jogadores e preparar bem a estratégia”.

Bruno Lage rejeitou que a equipa esteja deslumbrada depois do 10-0 do campeonato contra o Nacional. "Euforia? Não, por aquilo que tem sido o nosso registo. Tem-se falado muito do último jogo mas tem sido uma sequência muito boa. Neste mês e meio houve um equilíbrio. A nossa pressão é sempre no que é o nosso jogo, a nossa organização e a nossa estratégia. Amanhã, o que espero é que entremos concentrados nisso", disse.

O técnico encarnado desvalorizou a interdição do estádio da Luz. “Queremos jogar muito no nosso estádio, mas se não for na Luz, jogamos em qualquer lado. Os sócios vão encher todos os estádios para nos apoiar", afirmou.

A partida desta quinta-feira, será a primeira do técnico a nível internacional. Lage confirma que têm vivido "com uma determinação e um orgulho enormes mas o mais importante é a tarefa. Trabalhar com qualidade e apresentar resultados".

O jogo está marcado para as 17h55. Terá relato na Renascença e acompanhamento do minuto em rr.sapo.pt.