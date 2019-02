Gudelj: "Remato menos? É para isso que temos o Bruno Fernandes"

Nemanja Gudelj, médio do Sporting, deixou elogios à veia goleadora do colega de equipa Bruno Fernandes, quando questionado com a falta de golos com a camisola do Sporting:

"Marco menos golos, porque remato menos, mas é para isso que temos o Bruno Fernandes. Ele tem um remate incrível, e a nossa relação é muito boa dentro e fora de campo. Eu digo que se ele marcar golos não precisa de vir para trás, porque estou lá eu a cobri-lo", disse, entre risos, em conferência de imprensa de antevisão à partida frente ao Villarreal, para a Liga Europa.

O médio sérvio reconhece que o remate a meia distância é um dos seus pratos fortes, mas ocupa posições diferentes no campo com Keizer, mais distantes das balizas adversárias. "Remato bem, mas tenho outras qualidades como médio mais defensivo, começar o jogo atrás, ler o jogo e parar os contra-ataques. Não apareço tantas vezes na baliza e por isso remato menos".

Em relação à eliminatória dos 16 avos de final da Liga Europa, Gudelj mostrou-se otimista para a partida em Alvalade, na primeira mão: "Estamos confiantes, queremos mostrar bom futebol e ganhar o jogo. Eles estão numa fase menos boa, mas não vai ser fácil. Se começarmos agressivos, a confiança deles pode baixar e é isso que queremos".

Gudelj prefere não assumir favoritismos, mas deixa o objetivo claro de vencer o jogo em Alvalade: "Não vim aqui para dizer quem é o favorito. Sei que não vai ser fácil, mas vamos entrar para ganhar. Temos uma equipa muito boa e jogamos em casa, com os nossos adeptos".

O Sporting recebe o Villarreal na quinta-feira, às 20h00, no Estádio de Alvalade, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.