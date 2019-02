Terim e o Benfica: "Teremos hipóteses se jogarmos como contra o FC Porto"

Fatih Terim, treinador do Galatasaray, acredita que a sua equipa terá hipóteses de passar a eliminatória dos 16 avos de final da Liga Europa frente ao Benfica, se jogar como jogou frente ao FC Porto, na fase de grupos da Liga dos Campeões, apesar de não ter ganhou qualquer dos jogos disputados com os dragões.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida, o experiente treinador, de 65 anos, manifesta otimismo para o primeiro jogo,na Arena Turk Telekom, e admite que, atualmente, as águias estão mais fortes que o FC Porto: "Se jogarmos da mesma forma que jogámos contra o FC Porto na Liga dos Campeões, poderemos ter esperanças para os jogos com o Benfica, mas acho eles estão em melhor forma do que o Porto, atualmente".

Questionado sobre as aspirações à conquista do troféu, que já venceu com o Galatasaray em 1999/2000, Terim acredita que a eliminatória frente ao Benfica será um bom teste para perceber as aspirações: "Dependendo dos jogos com o Benfica, poderemos discutir os objetivos com mais clareza. O Benfica vai ser um bom teste, mas é natural que o nosso clube jogue para vencer todos os títulos".

O Galatasaray está na fase a eliminar da Liga Europa, depois de ter terminado a fase de grupos da Liga dos Campeões em terceiro lugar, atrás do FC Porto e Schalke 04. Terim não esconde a desilusão em não ter conseguido o apuramento para os "oitavos" da liga milionária:

"O nosso objetivo era passar na 'Champions', mas tivemos várias condicionantes. Se tivessemos vencido um dos jogos contra o Porto, teria sido diferente", observa.

O Galatasaray recebe o Benfica na quinta-feira, às 17h55, na Arena Turk Telekom, em Istambul, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.