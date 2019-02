Eduardo Cabrita: “Vamos precisar de mais de 50 mil imigrantes por ano”

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, estima que Portugal vai precisar entre 50 mil a 75 mil imigrantes por ano.

Em declarações à Renascença, o governante diz que há falta de mão-de-obra em várias áreas, um cenário diferente do que encontrou quando começou a exercer funções.



“Hoje que a economia está melhor em muitas áreas, o problema é diferente daquele que me diziam há três anos quando cheguei ao Governo, que era o elevado desemprego. As empresas que fechavam. Neste momento, o problema que me colocam é a falta de mão-de-obra”, diz.

Neste cenário, diz o governante, “é assumido como natural que vamos precisar nas próximas décadas de imigração regular, ordeira, planeada. Vamos precisar de um saldo positivo de 50 a 75 mil pessoas por ano”, diz.