Greve fecha 11 escolas em Sintra

Os auxiliares do Agrupamento de Escolas do Alto dos Moinhos, no concelho de Sintra, estão em greve esta quarta-feira. O protesto levou ao encerramento de 11 escolas do Agrupamento. Mais de mil alunos ficaram sem aulas.

Os trabalhadores concentraram-se, esta manha, em frente à escola sede do agrupamento, na Terrugem. Protestam contra a falta de trabalhadores não docentes nos estabelecimentos de ensino.

Para quinta e sexta-feira está marcada greve nacional da função pública, que deverá ter um impacto mais visível nos setores da saúde, educação, finanças e autarquias, podendo levar ao encerramento de escolas e deixar lixo por recolher.