Ryan Mendes: "Benfica é muito superior ao Galatasaray"

Ryan Mendes acredita que o Benfica pode bater o Galatasaray, esta quinta-feira, na 1ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

O avançado cabo-verdiano do Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos, jogou na Turquia nas duas últimas épocas, ao serviço do Kayserispor e, apesar de considerar ser "sempre complicado jogar na casa do Galatasaray, o Benfica é muito superior".

"Os adeptos são fanáticos e ajudam muito. Esse estádio tem dos melhores adeptos que já vi, mas o Benfica joga o segundo jogo em casa e é favorito", reforça Ryan Mendes, em entrevista a Bola Branca Mendes.

O Galatasaray-Benfica, a contar para a 1ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa, está marcado para as 17h55, desta quinta-feira. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt