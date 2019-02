Benfica assina maior goleada em 55 anos

Os 10-0 do Benfica ao Nacional deste domingo, a contar para a 21.ª jornada, são a maior goleada do clube da Luz no campeonato, nos últimos 55 anos.

Desde fevereiro de 1964 que as águias não venciam por esta margem na competição. Na altura, derrotaram o Seixal, também por 10-0. Corria a 16.ª jornada de 1963/64.

Segundo o Almanaque do Benfica, a maior goleada de sempre do Benfica no campeonato foi um 13-1 à Sanjoanense, em 1947. Em 1943, os encarnados derrotaram o FC Porto por 12-2, a outra goleada maior que os 10-0.

O recorde de maior goleada de sempre no campeonato está na posse de dois clubes: o Unidos de Lisboa, que na 16.ª jornada de 1942/43 derrotou o Vitória de Guimarães por 14-0; e o Sporting, que na época anterior, a 22 de fevereiro, derrotou o Leça, no Estádio do Lumiar, pelo mesmo resultado.