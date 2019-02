​Fábrica de Mangualde vai produzir o novo Opel Combo

A fábrica de Mangualde do Grupo PSA vai iniciar a produção do novo Opel Combo a partir do segundo semestre deste ano, nas variantes comercial e de passageiros, anunciou esta sexta-feira o grupo automóvel francês.



"Este novo modelo vai possibilitar uma maior estabilidade e flexibilidade dos volumes de produção, permitindo que a fábrica se torne mais competitiva para responder a um mercado automóvel cada vez mais exigente", refere o Grupo PSA, liderado pelo português Carlos Tavares.

O Combo será o primeiro modelo produzido em Mangualde para a marca Opel, que foi integrada no Grupo PSA em 2017. A produção do Combo será partilhada com a fábrica de Vigo (Espanha), que já produz a marca Opel desde julho do ano passado.

Os principais mercados de destino dos modelos Opel Combo produzidos na fábrica de Mangualde serão Portugal, Espanha, França e Itália.

Em 2018, a fábrica de Mangualde iniciou a produção dos novos modelos da terceira geração dos veículos comerciais das marcas Citroën e Peugeot, nomeadamente o Peugeot Partner/Rifter e Citroën Berlingo/Berlingo Van.

"Para receber a produção destes veículos com os melhores níveis de eficiência, o centro realizou um profundo processo de modernização e uma das mais importantes transformações industriais da sua história", refere o grupo francês.

Os modelos Peugeot Partner, Citroën Berlingo e Opel/Vauxhall Combo foram eleitos recentemente "Furgão Internacional do Ano 2019" e "Best Buy Car of Europe de 2019", lembra o Grupo PSA.

Em 2018, a fábrica de Mangualde aumentou a sua produção em 17,8% face ao ano anterior. Com 57 anos laboração ininterrupta e mais de 1,4 milhões de veículos produzidos, a unidade de Mangualde produz atualmente 321 veículos por dia, com a laboração em três turnos.