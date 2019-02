Júlio Cesar de luto com a tragédia no Flamengo

O antigo guarda-redes brasileiro Júlio César diz estar "de luto" com a tragédia no Flamengo, num incêndio no centro de treinos que vitimou dez pessoas. Contactado pela Renascença, não quis deixar grandes comentários para além de mostrar a sua tristeza pelo sucedido:

"Estamos todos de luto aqui em casa", disse o guardião.

Júlio Cesar, internacional em 87 ocasiões pelo Brasil, representou o Benfica entre 2014 e 2017. Depois de deixar as águias, regressou ao Brasil, para terminar a carreira no Flamengo, em 2018.

Um incêndio no Centro de Treinos Ninho do Urubu, do Flamengo, no Rio de Janeiro, provocou dez mortos e três feridos. O fogo deflagrou durante a madrugada e vitimou seis jovens jogadores da formação do "Fla" e também quatro funcionários.