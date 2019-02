Trump pode declarar derrota do Estado Islâmico na próxima semana

O Presidente norte-americano, Donald Trump, pode anunciar na próxima semana a vitória da coligação sobre o grupo terrorista Estado Islâmico.



“Eles perderam o seu território. É um grande fator, eles perderam a sua terra”, disse Donald Trump.

O líder norte-americana falava num encontro, no Departamento de Estado, com os ministros dos Negócios Estrangeiros e representante dos 79 países que colaboraram com os Estados Unidos na guerra contra os jihadistas na Síria e no Iraque.

O Presidente norte-americano mantém a intenção de retirar os soldados da Síria e espera anunciar a derrota do Estado Islâmico muito em breve.

“As Forças Armadas dos Estados Unidos, os nossos parceiros de coligação e as Forças Democráticas da Síria libertaram virtualmente todo o território anteriormente em poder do Estado Islâmico na Síria e no Iraque.”

Trump admite que, possivelmente na próxima semana, poderá declarar que controlo total sobre o território até agora em poder dos terroristas.

O Secretário de Estado, Mike Pompeo, garantiu esta quarta-feira que uma retirada dos soldados norte-americanos da Síria não significa “o fim da luta da América”.

“A saída das tropas é, essencialmente, uma mudança tática, não é uma mudança na missão. Simplesmente, representa uma nova etapa de uma luta antiga”, assegurou Mike Pompeo.