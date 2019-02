Encontrado o avião onde seguia Emiliano Sala

O avião que transportava o futebolista argentino Emiliano Sala (bem como o piloto da aeronave, David Ibbotson) foi encontrado, anunciou este domingo à noite o Gabinete de Inquérito a Acidentes Aéreos britânico (AAIB).

Os destroços foram descobertos durante a manhã deste domingo no Canal da Mancha.

O avião, um monomotor Piper PA-46-310P Malibu, no qual Emiliano Sala viajava depois de concluída a transferência do Nantes para Cardiff, desapareceu dos radares a 21 de janeiro.

Sala tinha sido contratado pelo Cardiff por cerca de 17 milhões de euros e ele mesmo se encarregou de marcar o voo – recusando a oferta de transporte oferecida pelo clube galês.

A Sky News avança que a família do avançado de 28 anos já foi informada.

Recorde-se que as buscas subaquáticas para tentar encontrar os destroços do avião começaram este domingo, conduzidas por uma empresa especializada (a Blue Water Recoveries) contratada pela família do argentino.

As buscas, que envolveram uma equipa de sete pessoas apoiada pelo navio FPV Morven, foram conduzidas em estreita colaboração com a AAIB, que também decidiu efetuar buscas subaquáticas depois de terem sido encontrados numa praia de França, perto de Surtainville, destroços que deverão pertencer ao aparelho.