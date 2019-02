I Liga

Benfica ganha em Alvalade e deixa Sporting longe do título

03 fev, 2019 - 14:30 • Inês Braga Sampaio

Sporting 2-4 Benfica. As águias foram superiores em tudo e durante todo o jogo, o que as levou à vitória com toda a justiça, lideradas por João Félix, que até podia ter dado números mais expressivos. O Sporting reagiu pelas individualidades e com distrações da defesa encarnada, mas nunca ameaçou a vitória do Benfica. Recorde os melhores momentos em rr.sapo.pt.