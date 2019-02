​CTT de Manteigas é numa loja de informática

Veja também:

No ano passado, foram 33 os concelhos que ficaram sem Correios. A vila de Manteigas, sede de concelho perdeu a sua loja CTT, que ali funcionava desde que o povo se lembra de ser gente.



Desde novembro que Catarina Marcelino, 43 anos, arranjou emprego na loja de informática do marido, Vítor Marcelino, 51 anos. “Foi a mesma solução que encontraram noutros sítios, contactaram-me a mim e outras lojas e fiquei eu a assegurar o serviço dos CTT”, recorda o comerciante que não tinha experiência na área.

“Não tinha experiência nenhuma, isto foi para empregar a minha esposa que estava desempregada, tivemos formação num posto deles. A pessoa que estava na antiga loja dos CTT foi para a loja da Covilhã”, explica à Renascença. Catarina sorri. “Está a ser ótimo, o contacto com o público”, afirma enquanto pesa mais uma encomenda.

Para Vítor Marcelino, o novo posto de Correios até tem mais valias. “Estou aqui aos sábados, o dia todo, às vezes até ao domingo de manhã, enquanto os CTT fechavam às 5h00 da tarde. Só não faço os serviços bancários, certificados de aforro, tesouro, agora pagamento de reformas, faturas, fazemos tudo o que a outra loja fazia”, garante.

Na vila de Manteigas, a população está dividida. Helena 66 anos, encolhe os ombros. “Para mim é igual, pouco me sirvo dele”. Já Guilherme, 65 anos, hesita no novo espaço. “As condições não são as mesmas, meterem os CTT numa loja de comércio, não tem justificação”, considera o morador.

Sem justificação para o encerramento da loja dos CTT, está o autarca de Manteigas Esmeraldo Carvalhinho, que exige a reposição da loja. “O que diz a ANACOM é que os CTT são obrigados a manter um posto de CTT por concelho, mas isso é o que já acontece, nós queremos é a reposição da loja, e não os CTT a funcionar numa papelaria ou numa junta”, adverte. “Não estamos satisfeitos, isto é contrariar o que andam a dizer sobre o Interior”, acrescenta o presidente da Câmara de Manteigas.

No distrito da Guarda já encerraram portas as estações de Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres e Manteigas, e no distrito de Castelo Branco, o balcão de Belmonte.

A Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIM-BSE) avançou por isso com uma providência cautelar para tentar travar o fecho de estações dos CTT nestes quatro municípios da sua área.

Certo é que o edifício da antiga loja dos CTT de Manteigas já está em obras, sinal de que dificilmente voltará a ser o que um dia foi.

De acordo com o presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), João Cadete Matos, os CTT pretendem elevar a 48 o número de concelhos sem estações dos Correios até 2020.