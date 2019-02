Saiba onde vão estar os radares da PSP em Fevereiro

AÇORES

04-19 08H00 Rua 5 Outubro, Freguesia da Conceição, Concelho da Horta - Faial

04-19 13H00 Av. Natália Correia - Fajã de Baixo - Ponta Delgada

05-19 08H00 Estrada Regional n.º 1, Freguesia do Monte, Concelho Madalena - Pico

08-19 07H00/13H00 Estrada Regional, lugar do Terreiro das Covas.

13-19 07H00/15H00 Rua do Teatro Novo - Capelas

15-19 13H00/19H00 Estrada Regional, lugar da Atalaia.

15-19 07H30/10H30 Av. José Nunes da Ponte - Ribeira Grande

19-19 08H00 Estrada Regional n.º 1, Freguesia das Bandeiras, Concelho Madalena - Pico

23-19 07H00/19H00 Estrada Regional, lugar da Boavista - Praia da Vitória.

25-19 08H00 Estrada Regional 1-1A - Ribeira Seca - Vila Franca do Campo

AVEIRO

11-19 08H00 EN 16 - Km 0,5 - Aveiro

13-19 09H00 Rua Dr. Eduardo Vaz - Santa Maria da Feira

13-19 15H00 Av. do Vale (junto ao parque da cidade) - São João da Madeira

14-19 09H00 Estrada de Santiago, em Silvalde - Espinho

14-19 15H00 EN 109 - Rua Senhor Miguel Oliveira - Ovar

20-19 08H00 EN 109 - Km 58.1 - Aveiro

20-19 09H00 Av. da Régua - Ovar

20-19 15H00 Variante da Rua 19 - Espinho

26-19 08H00 EN 16 - Km 0,5 - Aveiro

27-19 09H00 Av. Dr. Renato Araújo (junto ao nº 1876) - São João da Madeira

27-19 15H00 Rua da Circunvalação - Santa Maria da Feira

BEJA

07-19 09h00 EN 255 - Moura

13-19 14h30 Av. Salgueiro Maia - Beja

20-19 14h30 Rua Francisco Miguel Duarte

28-19 09h00 Rua Zeca Afonso - Beja

BRAGA

01-19 22H00 Av. João Paulo II - Braga

04-19 09H00 Circular Urbana - Guimarães

08-19 08H00 Circular de Barcelos - Barcelos

12-19 14H00 Variante E. N. Nascente - Famalicão

19- 19 09H00 Variante Creixomil - Guimarães

19-19 15H00 Av. Miguel Torga - Braga

22-19 08H00 Circular de Barcelos - Barcelos

26-19 08H00 Circular de Barcelos - Barcelos

28-19 14H00 Circular Urbana - Guimarães

BRAGANÇA

14-19 08H00/12H00 EN 15 - Junto à Mirapapel - Mirandela

15-19 08H00/12H00 Av. Abade de Baçal - Bragança

CASTELO BRANCO

06-19 08h00/10h00 Alameda Pêro da Covilhã - Covilhã

12-19 14h00/16h00 Av. Professor Egas Moniz - Castelo Branco

21-19 16h30/18h30 Alameda Europa - Covilhã

28-19 09h00/11h00 Estrada Cruz do Montalvão - Castelo Branco

COIMBRA

05-19 10H00 Av. Guarda Inglesa - Coimbra

07-19 09H00 Banhos Secos - IC3 - Coimbra

13-19 15H00 IC-1 - Ferrugenta - Figueira da Foz

15-19 09H00 Av. Inês de Castro - Coimbra

22-19 08H00 IC-1 - Ponte Edgar Cardoso (KM-119.6) - Figueira da Foz

ÉVORA

11-19 09H00 EN 254 ao Bairro da Comenda - Évora

13-19 09H00 EN 18 ao Gil- Estremoz

18-fev-19 09H00 EN 18 ao Bairro do Frei Aleixo - Évora

27-fev-19 09H00 EN 18 ao Gil- Estremoz

FARO

04-19 09H00/12H00 Estrada Moinho da Palmeira - Faro

05-19 09H00/12H00 Av. V6 - Portimão

13-19 09H00/12H00 Sítio do Molião - Lagos

19-19 08H30/12H30 Av. 5 de Outubro - Olhão

21-19 15H00/17H00 Estrada Moinho da Palmeira - Faro

LEIRIA

05-19 09H00/12H00 Rua Figueira da Foz - Pombal

18-19 09H00/12H00 Av. Monsenhor Bastos - Peniche

LISBOA

04-19 14H00/18H00 Av. Calouste Gulbenkian - Lisboa

05-19 08H00-17H00 Estrada dos Salgados - Amadora

06-18 09H00-11H00 Mem Martins - Av. Capitães de Abril

06-18 14H30-16H00 Casal de Cambra - Av.de Lisboa

11-19 08H00-12H30 Av. Marginal - Hotel Miragem

11-19 14H00-17H30 Av. Marginal - Hotel Miragem

13-19 14H00/18H00 EN 10, Km 115.8, em Vila Franca de Xira (Reta do Cabo)

15-19 14h00/18h00 Av. Infante D. Henrique, frente a Santa Apolónia - Lisboa

20-19 07H00/13H00 Av. da Replica - Oeiras, sentido Poente/Nascente

20-19 13h00/19h00 EN 249-3 Porto Salvo, Norte / Sul

20-19 14h00/18h00 Av. Padre Cruz - Lisboa

25-19 07h30/11h30 Rua D. João V - Lisboa

25-19 08H00/12H30 Av. Marginal

25-19 14H00/17H30 Av. Marginal

MADEIRA

02-19 07H00 VE3 Km 3.8 Lugar de Baixo - Ponta do Sol

04-19 08H00 Av. Mário Soares - Avenida do Infante - Funchal

12-19 08H00 VR1 Km 25.5 (e/o) Caniço - Santa Cruz

12-19 14H00 Estrada Monumental - Rua Dr. Pestana Júnior - Funchal

20-19 14H00 Av. Mário Soares - Rua Dr. Pestana Júnior - Funchal

22-19 07H00 VE2 Km 1 São Vicente

25-19 08H00 Estrada Monumental - Estrada da Fundoa - Funchal

26-19 14H00 Rua Manuel dos Passos - Machico

PORTALEGRE

06-19 08H00 Av. do Bonfim - Portalegre

11-19 08H00 Av. de Badajoz - Portalegre

27-19 14H30 Av. do Dia de Portugal - Elvas

PORTO

05-19 08H00/12H00 Estrada da Circunvalação - 9389 - Porto

08-19 14H00/18H00 Estrada da Circunvalação - 11124 - Matosinhos

12-19 20H00/24H00 Av. Marechal Gomes da Costa - Porto

19-19 20H00/24H00 Av. da Boavista - Porto

21-19 08H00/12H00 Av. Dr. Germano Vieira - Gueifães - Maia

26-19 14H00/18H00 Rua Rainha Santa Isabel - Valongo

SANTARÉM

05-19 14H00/18H00 Variante do Bom Amor - Torres Novas

08-19 08H00/12H00 Av. Bombeiros Voluntários - Ourém

11-19 14H00/18H00 EN 3 - Calçadinha - Santarém

13-19 14H00/18H00 EN 110 - Carvalhos de Figueiredo - Tomar

15-19 08H00/12H00 Av. D. Manuel I - Abrantes

15-19 09H00/13H00 EM 1179 - Entroncamento

25-19 09H00/12H00 Rua Escola Regentes Agrícolas - Santarém

SETUBAL

07-19 14H00 Av. Escola Fuzileiros Navais - Quinta das Rebelas - Barreiro

08-19 11H00 Av. 1.º MAIO - AMORA

15-19 10H00 Avª Arsenal do Alfeite, sentido Corroios/Almada

13- 08H00 EN 10 - Setúbal

22-19 09H00 Circular externa - Montijo

VIANA DO CASTELO

07-19 20H30 Av. Carteado Mena - Darque - Viana do Castelo

27-19 20H30 Av. 25 de Abril - Viana do Castelo

VILA REAL

05-19 09H00 Av. da Europa - Vila Real

14-19 14H00 Rua Rainha Dona Mafalda - Chaves

22-19 14H00 Av. Osnabruck - Vila Real

26-19 14H00 Av. da Tâmega - Chaves

VISEU

05-19 14H00 Rua Professor Reinaldo Cardoso - Viseu

09-19 09H00 Av. D. Egas Moniz - Lamego

18-19 14H00 Av. Europa _-Viseu

23-19 09H00 Av. D. Egas Moniz - Lamego

27-19 14H00 Av. do Regimento Infantaria 14 - Viseu