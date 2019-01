Em Abu Dhabi, Papa quer escrever "nova página nas relações entre religiões"

O Papa Francisco diz que vai a Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, para ajudar a escrever uma “nova página na história das relações entre as religiões”.

“Estou feliz com esta oportunidade que me foi oferecida pelo Senhor para escrever, na vossa querida terra, uma nova página na história das relações entre as religiões, confirmando que somos irmãos, mesmo sendo diferentes”, afirma o Papa numa mensagem ao povo dos Emirados.

Francisco manifesta a sua alegria em poder visitar um país de maioria muçulmana que “procura ser um modelo de convivência, de fraternidade humana e de encontro entre diversas civilizações e culturas”.

Assinala que nos Emirados são muitos os que “encontram um lugar seguro para trabalhar e viver livremente, no respeito pela diversidade”.

Nesta mensagem, Francisco agradece, em particular, ao xeique Mohammed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, que convidou o Papa a participar no encontro inter-religioso sobre o tema “Fraternidade humana”.

“Agradeço ao amigo e caro irmão o Grande Imã de Al-Azhar, Dr. Ahmed Al-Tayeb, e a todos aqueles que colaboraram na preparação do encontro, pela coragem e vontade de afirmar que a fé em Deus une e não divide, aproxima as pessoas na diferença e afasta da hostilidade e da aversão”, acrescentou.

A visita do Papa Francisco aos Emirados Árabes Unidos começa no domingo, 3 de fevereiro, e termina na terça-feira.

No domingo, está apenas prevista uma receção oficial. Na segunda-feira, o Papa é recebido no palácio presidencial de Abu Dhabi, encontra-se com o princípe herdeiro, depois com os membros do Conselho Muçulmano de Anciãos e, a terminar o dia, participa no encontro inter-religioso.

Na agenda de terça-feira, último dia da deslocação aos Emirados, Francisco faz uma visita privada à catedral de Abu Dhabi, vai celebrar uma missa com os fiéis católicos num recinto desportivo e regressa a Roma.