Sporting-Benfica pode disparar FC Porto para o título

Dito acredita que o dérbi entre Sporting e Benfica, da próxima jornada do campeonato, pode revelar-se decisivo para o FC Porto.

O antigo jogador de FC Porto, Benfica e Braga sublinha, em entrevista a Bola Branca, que jogos como o dérbi de Alvalade "vão ser muito importantes", porque há pontos conquistar por uma das equipas e pelos adversários. Os dragões têm a oportunidade de abrir uma brecha de pontos que pode "arrumar" um dos rivais, ou ambos, da luta pelo título.

Ainda assim, Dito acredita que "ninguém se irá distanciar assim tanto" e que compete ao FC Porto, numa fase em que o último terço do campeonato se aproxima, conservar a vantagem que tem na liderança.

"Como sempre em todos os campeonatos e todas as épocas, é sempre no último terço que as coisas se resolvem. Se o FC Porto conseguir manter esta diferença à entrada do último terço, de cinco pontos, poderá ter condições muito boas para conquistar o título. Se o FC Porto tiver pelo meio algum percalço daqui até essas últimas dez jornadas, depois teremos uma parte final do campeonato absolutamente fantástica. Como adepto de futebol, seria ótimo termos duas, três ou até as quatro equipas a lutar até ao final pela conquista do título", observa o treinador.

Dérbi pode definir objetivos do Sporting para o último terço



Por outro lado, o Sporting-Benfica "pode clarificar qual será a luta do Sporting, nestas posições cimeiras". Dito assume que, caso perca pontos, o Sporting pode ser relegado para a luta pelo terceiro lugar.

Também o Benfica não pode perder pontos, para não perder terreno para o FC Porto. Seja qual for o resultado, Dito acredita que o dérbi "pode clarificar muita coisa relativamente a uma e outra equipa."

Dito chama, igualmente, a atenção para o Braga, que parece "em condições de mais uma vez intrometer-se" na luta de FC Porto, Benfica e Sporting e "conquistar uma segunda ou uma terceira posição".

Taça da Liga pautou pelo equilíbrio, mas o leão sai reforçado



Polémica à parte, Dito considera que a "final four" da Taça da Liga, que teve em prova os quatro primeiros classificados do campeonato - FC Porto, Benfica, Braga e Sporting -, foi espelho do "equilíbrio que existe" e que tem pautado a corrida ao título de campeão nacional, "apesar das diferenças pontuais que existem na tabela de classificação".

Quem sai reforçado é o Sporting, que se sagrou bicampeão de inverno: "Diria que a equipa que está mais atrasada [no campeonato] é a que sai mais reforçada animicamente desta competição, pela conquista do título. Tem sempre um efeito, em termos de confiança e de motivação, que vai ser importante para o Sporting na abordagem dos próximos jogos, nomeadamente o Sporting-Benfica que aí vem."

A Taça da Liga mostrou que a segunda volta "vai estar claramente ao rubro", porque "as quatro equipas não estão muito distantes umas das outras em termos de capacidade e de qualidade". Dito aguarda pela resposta que as quatro equipas darão "nas jornadas seguintes".