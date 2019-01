"Mister, eu quero jogar a Champions". A ambição do alvo do FC Porto

O FC Porto é um "patamar" para o qual Mamadou Loum tem vindo a dar "passos seguros". É com esta interpretação que João Aroso avaliza o interesse dos dragões no médio senegalês que tem estado em destaque no Moreirense, por empréstimo do Sporting de Braga.

De acordo com o diário desportivo "O Jogo", os campeões nacionais olham com particular interesse para Loum, um dos pêndulos do meio-campo dos cónegos, equipa-sensação da Primeira Liga.



João Aroso orientou Loum na equipa B dos arsenalistas, em 2016/17 e revela, em Bola Branca, a tremenda ambição que o atleta tem em dar o "salto" para o topo do futebol português.

"Algo que é curioso e que eu posso revelar, contexto dessa sua vontade e ambição muito grande de aprender e evoluir é que ele dizia-me: 'Mister eu quero jogar na Liga dos Campeões, eu quero jogar lá'. Esse é um detalhe interessante para quem estava na equipa 'B' do Braga e os passos seguros que tem dado essa época bem como este rendimento tem-no projetado para algo que faz pensar que essa realidade não está assim tão longe", começa por dizer o treinador.