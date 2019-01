Perderá dinheiro com carro a gasóleo? Ministro e ambientalistas dizem que sim, comerciantes que não

O ministro do Ambiente, Matos Fernandes, lançou o debate de forma incisiva: “Hoje é muito evidente que quem comprar um carro [de motor] diesel, muito provavelmente, daqui a quatro ou cinco anos não vai ter grande valor na sua troca”. As reações não se fizeram esperar. A Associação Automóvel de Portugal considera as declarações graves e fala de manipulação do mercado.

A polémica começou no domingo passado, com a entrevista do governante ao "Jornal de Negócios" e à Antena1 em que, além de citar a desvalorização das viaturas a diesel, Matos Fernandes avançou que, “na próxima década, não vai fazer sentido comprar um carro a gasóleo” porque os valores de aquisição de um carro elétrico vão baixar.

A ACAP (Associação Automóvel de Portugal) em declarações à Renascença diz que as afirmações do ministro estão a causar apreensão no setor, com vários concessionários a serem contactados por clientes com dúvidas.

Hélder Barata Pedro assegura que as declarações de Matos Fernandes "não correspondem à verdade do que é o mercado automóvel em Portugal e na Europa" e lembra que na "União Europeia existe legislação especifica sobre esta questão com novos níveis de emissões para os motores novos".

Manipular o mercado

A ACAP afirma que o diesel "irá continuar a ser uma opção do consumidor", embora "venha a perder percentagem face aos veículos elétricos".

Hélder Barata Pedro acusa, por isso, o ministro de causar apreensão e de tentar influenciar o mercado: “São declarações graves e que têm como objetivo condicionar o mercado”, afirma.

Ainda assim, a ACAP espera que as declarações do ministro Matos Fernandes não venham a ter um impacto particular nas vendas.