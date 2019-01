Drones causam 53 incidentes em 2018

Só em 2018, houve mais incidentes com drones nas proximidades dos aeroportos portugueses do que no total dos três anos anteriores. Entre 2015 e 2017, foram registadas 59 ocorrências, enquanto no ano passado o número ascendeu a 53.

Os dados são avançados pela Agência Nacional de Aviação Civil que, em declarações à agência Lusa, refere que 53 destas ocorrências "foram comunicadas" pelas tripulações.

Os aparelhos foram avistados nas imediações dos aeroportos, nos corredores aéreos de aproximação ou na fase final de aterragem.

Estes incidentes têm sido cada vez mais comuns nos últimos anos. Se, em 2013 e 2014, o regulador do setor da aviação não recebeu qualquer denúncia sobre este tipo de incidentes, em 2015 já foram comunicadas cinco ocorrências.

No ano seguinte, o número subiu para 17 e, em 2017, verificaram-se 37 incidentes com drones. Em três anos, os aeroportos de Lisboa, do Porto e de Faro somaram 59 ocorrências.

Em 2018, segundo o regulador da aviação civil, "foram instaurados 10 processos de contraordenação relativos a operação com drones", uma vez que o regulamento da ANAC proíbe o voo destes veículos aéreos não tripulados a mais de 120 metros de altura e nas áreas de aproximação e de descolagem dos aeroportos nacionais.

Dos 53 incidentes ocorridos no ano passado, alguns referem-se apenas ao avistamento dos aparelhos, mas outros obrigaram à suspensão de voos enquanto os drones não abandonassem a zona.

Um desses casos ocorreu a 21 de agosto, quando um drone caiu na pista do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, pouco depois de um avião alertar para a presença do aparelho a sobrevoar aquela zona. A operação aérea esteve interrompida durante oito minutos.

A PSP identificou e constituiu arguido o proprietário do aparelho, um fotógrafo profissional que perdeu o controlo do drone, apreendido pela polícia.

Já no final do ano passado, no aeroporto de Gatwick (o segundo maior do Reino Unido), 915 voos foram cancelados por avistamento de dois drones nas proximidades do terminal aéreo. Mais de 120 mil passageiros foram prejudicados – isto, a poucos dias do Natal.

No Reino Unido, o uso de drones perto de aeroportos é punido com pena de prisão até cinco anos.