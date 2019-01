Marcelo sai do Panamá com "grande vontade" de se recandidatar à presidência

O Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou este sábado que sai da Cidade do Panamá, onde permanece até domingo para participar nas Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ), com “uma grande vontade” de se recandidatar.

À pergunta se espera ser o chefe de Estado a poder receber as JMJ em Lisboa como chefe de Estado, começou por dizer: “Eu tenho dito que a minha decisão é só em meados de 2020.”

“Saio daqui – e amanhã [domingo] admito que mais – com uma grande vontade de, se Deus me der saúde e se eu achar que sou a melhor hipótese para Portugal, com uma grande vontade de me recandidatar”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

Questionado sobre o que o faz ter dúvidas, o Presidente português adiantou: “Tenho de ter saúde e tenho de ver se não há ninguém em melhores condições para receber o papa”.

O chefe de Estado português falava aos jornalistas depois de ter participado na missa presidida pelo papa Francisco na basílica de Santa Maria la Antigua, padroeira do Panamá, e antes de um encontro com o seu homólogo panamiano.