Moradores do Bairro da Jamaica dizem que ação da polícia “não foi racista”

A PSP deteve um suspeito depois do incidente de domingo e um dos agentes da PSP teve de ser assistido no Hospital Garcia de Orta, em Almada.

Dirce Noronha, presidente da Associação de Moradores do Bairro da Jamaica, disse à Renascença esta quinta-feira que os confrontos do último fim-de-semana naquele bairro “nada têm a ver com o racismo”, apenas “houve uso excessivo de poder por parte dos policiais”.

Apesar disso, Dirce não deixa de criticar o uso excessivo de força pelas autoridades. “Até bateram nos pais. Mas não posso pegar nisso e falar de um ato racista. Pode ser o calor do momento. Foram agredidos e agrediram. Dizer que isso foi um ato racial estou contra”, insiste.

Não participam em manifestações

Para sexta-feira está marcada uma manifestação em frente à Câmara do Seixal, mas a Associação de Moradores do Bairro da Jamaica desmarca-se da iniciativa.

Dirce também diz que o que se passou na Avenida da Liberdade na segunda-feira, um dia depois dos confrontos no seu bairro, em nada tem a ver com os moradores do bairro do Seixal. Esses, afirma, “estão fartos do uso do nome do bairro” para justificar atos com os quais não concordam.

“Não foram as pessoas do bairro da Jamaica que marcaram esta manifestação, a família com quem se deu os acontecimentos também já mostrou o se desagrado e não participará”, explica Dirce, justificando que o evento apenas “vai gerar mais discordância”.

Dirce diz que ela e os moradores do bairro estão muito tristes com a onda de violência que brotou com os eventos de domingo.

“Estamos mesmo contra toda esta violência, e estamos tristes. Está lá sempre o nosso nome, bairro da Jamaica, bairro da Jamaica. A maioria das pessoas aqui são pacificas”, salienta.