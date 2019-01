Reutilizar livros escolares vai dar prémios

É lançada esta quinta-feira uma campanha para promover a reutilização dos livros escolares. No final deste ano letivo, as 20 escolas públicas que mais livros tenham registado na plataforma Mega - o portal de distribuição dos manuais - recebem 10 mil euros cada.

Além do prémio monetário, existe um selo para distinguir 100 escolas como exemplos de boas práticas de reutilização, segundo noticia o “Público”.

O prémio foi criado pelo Governo para “dar um impulso à medida e fazer a reutilização avançar”, disse ao jornal a secretária de Estado adjunta e da Educação.

“Queremos pôr todas as escolas a lutar pela reutilização”, sublinhou Alexandra Leitão.

No fim das aulas, o ministério vai fazer o ranking dos estabelecimentos que mais reutilizaram - um cálculo feito a partir do número de manuais que cada escola regista no portal dos manuais, a plataforma Mega, onde são feitas as “encomendas”. No início do ano lectivo 2019/20, cada uma das 20 melhores recebe dez mil euros e tem liberdade para decidir onde investir o dinheiro.

O jornal lembra que no ensino básico, no qual os manuais são mais baratos, um livro custa em média oito euros. Multiplicar oito por 81 mil dá 648 mil euros.