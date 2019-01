Macedo de Cavaleiros espera 40 mil visitantes na Feira da Caça e Turismo

O Município de Macedo de Cavaleiros está à espera de receber cerca de 40 mil visitantes durante a XXIII Feira da Caça e do Turismo e a XXV Festa dos Caçadores do Norte. A iniciativa, que tem lugar de 24 a 27 de janeiro, contará com 150 expositores no recinto da feira e estima-se a presença de 700 caçadores.

O presidente da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros, Benjamim Rodrigues, explica que a mostra “constitui um ponto de encontro por excelência de todos os apaixonados pela caça e pela natureza e é uma oportunidade de reverter a sazonalidade do turismo no concelho e cativar pessoas para vir a Macedo de Cavaleiros numa altura do ano pouco usual”.

Com um orçamento na ordem dos 120 mil euros, o autarca espera “um retorno financeiro na ordem dos 250 mil euros, só no que diz respeito diretamente à feira”, salientando que há “receitas da área da hotelaria, comércio e restauração e que a câmara não tem como contabilizar”. “Este é um evento muito importante para o nosso concelho, que tem poucas soluções para dinamizar economicamente o tecido local”, observa o autarca macedense.

Da edição deste ano destaca-se a 25 de janeiro, o I Seminário Internacional sobre Turismo de Interior, subordinado ao tema “Um Turismo adequado para o Interior de Portugal” e que conta com a presença da secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho.

“O turismo do Interior pode ser pensado como um segmento territorial diferente do turismo de sol e praia da Costa e do Litoral, não apenas do ponto de vista geográfico, mas também da oferta, motivações e práticas turísticas”, defende o autarca de Macedo de Cavaleiros.