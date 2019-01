Ribeiro e Castro defende que o Benfica deve lutar contra a “obscuridade”

A notícia avançada por Bola Branca, sobre o pedido do Benfica de divulgação pública das comunicações entre árbitro e videoárbitro, foi bem recebida por Ribeiro e Castro, conhecido benfiquista e antigo dirigente das águias.

Em declarações à Renascença, Ribeiro e Castro esclarece que essa solicitação surge como uma “sequência normal” ao protesto do presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, após o final do embate com o FC Porto. O antigo vice-presidente encarnado lembra este pedido não seria um caso inédito e que, noutras alturas, houve uma disponibilização das conversas existentes entre a equipa de arbitragem e o VAR.

Ribeiro e Castro apela “à seriedade” que o assunto encerra, de modo a impedir que se instale “a mais pequena dúvida” nos lances em causa. O antigo dirigente considera “evidentes” alguns erros de arbitragem na partida, como por exemplo o lance anulado a Pizzi e que resultaria no segundo golo das águias e o empate para o Benfica, à beira do intervalo.

O ex-dirigente quer que os jogos sejam decididos pelos jogadores e que a transparência seja alcançada. Ribeiro e Castro pede que não se entre num processo de “obscuridade”, caso o Conselho de Arbitragem se negue a divulgar as conversas entre Carlos Xistra e Fábio Veríssimo nos lances mais contestados.

Sobre o jogo, Ribeiro e Castro lamenta a derrota da equipa de Bruno Lage, que fez “um bom jogo”, embora entenda que a arbitragem teve clara “influência no resultado”.