"Roma" e "A Favorita" lideram nomeações aos Óscares de 2019

O filme "Roma", do realizador mexicano Alfonso Cuarón, e "A Favorita", do grego Yorgos Lanthimos, lideram as nomeações, em dez categorias, dos Óscares.

Os maiores prémios de cinema foram anunciados esta terça-feira pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos.

É a primeira vez que um filme de uma plataforma de streaming é nomeado pela Academia. “Roma” estreou simultaneamente nas salas de cinema e na Netflix.

Um filme em espanhol narra a vida de uma governanta e da família para a qual trabalha, no México dos anos 70. Foi filmado a preto e branco e recebeu o nome do bairro da Cidade do México, onde o realizador Alfonso Cuarón cresceu.

A maioria dos filmes nomeados este ano para a categoria de melhor filme foram grandes sucessos de bilheteira, em todo o mundo, incluindo “Black Panther”, que se tornou o primeiro filme de super-heróis a estar nomeado para a principal categoria dos óscares.

A cerimónia de entrega dos prémios vai decorrer em Los Angeles no dia 25 de fevereiro. Conheça aqui as listas de nomeados:

Melhor filme



The Black Panther

Bohemian Rhapsody

Blackkklansman - O Inflitrado

A Favorita

Green Book - Um Guia Para a Vida

Assim Nasce Uma Estrela

Roma

Vice

Melhor realizador:

Spike Lee, BlacKkKlansman - O Inflitrado

Pawel Pawlikowski, Guerra Fria

Yorgos Lanthimos, A Favorita

Alfonso Cuaron, Roma

Adam McKay, Vice

Melhor atriz:

Yalitza Arapicio, Roma

Glenn Close, A Mulher

Olivia Colman, A Favorita

Lady Gaga, Assim Nasce Uma Estrela

Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?

Melhor ator:

Christian Bale, Vice

Bradley Cooper, Assim Nasce Uma Estrela

Willem Dafoe, À Porta da Eternidade

Rami Malek, Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen, Green Book - Um Guia Para a Vida

Melhor atriz secundária:

Amy Adams, Vice

Marina de Tavira, Roma

Regina King, Se Esta Rua Falasse

Emma Stone, A Favorita

Rachel Weisz, A Favorita

Melhor ator secundário:

Mahershala Ali, Green Book - Um Guia Para a Vida

Adam Driver, BlacKkKlansman - O Inflitrado

Sam Elliot, Assim Nasce Uma Estrela

Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell, Vice

Melhor argumento original:

A Favorita

No Coração da Escuridão

Green Book - Um Guia Para a Vida

Roma

Vice

Melhor argumento adaptado:

The Ballad of Buster Scruggs

BlacKkKlansman - O Inflitrado

Can You Ever Forgive Me

If Beale Street Could Talk

Assim Nasce Uma Estrela

Melhor animação:



Incredibles 2

A Ilha dos Cães

Marai

Ralph Breaks the Internet

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Melhor banda sonora original:

Black Panther

BlacKkKlansman - O Inflitrado

If Beale Street Could Talk

A Ilha dos Cães

O regresso de Mary Poppins

Melhor canção original:

All the Stars, Black Panther

I’ll Fight, RBG

The Place Where Lost Things Go, O regresso de Mary Poppins

Shallow, Assim Nasce Uma Estrela

When a Cowboy Trades His Spurs for Wings, The Ballad of Buster Scruggs

Melhor filme estrangeiro:

Capernaum, Líbano

Guerra Fria, Polónia

Never Look Away, Alemanha

Roma, México

Shoplifters, Japão

Melhor guarda-roupa:

The Ballad of Buster Scruggs, Mary Zophres

Black Panther, Ruth Carter

A Favorita, Sandy Powell

O regresso de Mary Poppins, Sandy Powell

Mary Queen of Scots, Alexandra Byrne

Melhor edição:

BlacKkKlansman - O Inflitrado

Bohemian Rhapsody

A Favorita

Green Book - Um Guia Para a Vida

Vice

Melhor edição de som:

Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

A Quiet Place

Roma

Melhor mistura de som:

Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

Roma

Assim Nasce Uma Estrela

Melhor curta-metragem de animação:

Animal Behavior

Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

Melhor curta-metragem em “live action”:

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

Skin

Melhor documentário de curta-metragem:

Black Sheep

End Game

Lifeboat

A Night at the Garden

Period. End of Sentence.

Melhor documentário:

Free Solo

Hale County This Morning, This Evening

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

RBG

Melhor maquilhagem:

Border

Mary Queen of Scots

Vice

Melhores efeitos visuais:

Avengers: Infinity War

Christopher Robin

First Man

Ready Player One

Solo: A Star Wars Story

Melhor fotografia:

Guerra Fria, Lukasz, Zal

A Favorita, Robbie Ryan

Never Look Away, Caleb Deschanel

Roma, Alfonso Cuaron

Assim Nasce Uma Estrela, Matthew Libatique

Melhor design de produção: