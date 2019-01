A Taça da Liga domina nas manchetes. O Jogo faz uma avaliação da menos prestigiada das competições do futebol português e escreve: "A idade de Ouro".

A Bola, pro sua vez, foca-se no confronto Benfica/Porto e titula "Clássico eterno". Também centrado no primeiro jogo da "final four", o Record escreve "A primeira final".