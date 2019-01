Manafá é "uma boa solução" para Sérgio Conceição

Sérgio Conceição explicou, esta segunda-feira, a contratação de Wilson Manafá ao Portimonense. O treinador do FC Porto enalteceu a versatilidade do lateral-esquerdo luso-guineense, que também pode jogar a extremo e na direita.

Em conferência de imprensa, Sérgio salientou que Manafá "é um jogador português, jovem, que tem um trajeto interessante" no futebol português.

"Pelas características que tem, será uma boa alternativa para o FC Porto. Seguimo-lo durante algum tempo e falei com o treinador do Portimonense, o António Folha, para perceber o que ele faz nos 90 minutos e o que ele é fora do jogo, no treino, o comportamento dele, tudo aquilo que envolve o jogador. Achámos por bem contratá-lo e pensar que ele vai ser uma boa solução em várias posições. A jogar mais à frente, na ala, ou como lateral. O Manafá tem velocidade, uma qualidade essencial no futebol moderno. Claro que ainda tem coisas para aprender, mas terá o seu tempo de adaptação. É um elemento muito interessante", elogiou o técnico portista.

