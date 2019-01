O Celtic está interessado em Fernando Fonseca, lateral-direito do FC Porto. De acordo com o que a Renascença apurou, a oferta dos escoceses pelo jogador deverá rondar os dois milhões de euros.

Fernando Fonseca é internacional sub-21 por Portugal, está no FC Porto B, mas não é opção inicial de Rui Barros - disputou apenas cinco jogos, até ver, e todos antes de dezembro. Apesar de estar sem jogar, Fonseca tem experiência de I Liga: na última época, representou o Estoril por empréstimo dos dragões.

Ao que a Renascença apurou, o lateral-direito, de 21 anos, é visto pelo Celtic como um jogador ideal para suceder a Lustig, que é um dos capitães da equipa mas cujo contrato termina no final da época. O Celtic tem uma opção para estender o contrato do internacional sueco até 2020, segundo o jornal inglês "Daily Record", contudo as exibições recentes do veterano de 32 anos levaram os escoceses ao mercado.



Fernando Fonseca tem contrato com o FC Porto até junho de 2020. No início da época, esteve em Turim, para assinar com a Juventus. O lateral-direito ia ser emprestado à heptacampeã italiana, para representar a equipa de sub-23. Contudo, os dois clubes não chegaram a acordo quanto à opção de compra e o negócio não se concretizou.