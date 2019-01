Portugueses a caminho do Panamá para o encontro com Francisco

Está à porta mais uma Jornada Mundial da Juventude, que este ano vai decorrer no Panamá. Três centenas de portugueses, de 12 dioceses e quatro movimentos, acompanhados por seis bispos e 30 voluntários, vão participar no encontro com o Papa.

Paulo Silva, de 35 anos, é um deles. Parte pela diocese de Vila Real com outra jovem. Vai ao Panamá pelo “encontro com o Papa Francisco, pela fé e também pelo encontro de culturas, de raças, de todas as cores diferentes”. “Tudo se encontra num só local e todos com a mesma fé e com o mesmo sentido que é Jesus Cristo”, sublinha à Renascença.

Paulo é repetente em JMJ, esteve em Madrid, Rio de Janeiro e Cracóvia. Refere que todas as jornadas foram importantes e contribuíram para o fortalecimento da fé. De cada uma guarda, ainda hoje, as lições que colheu.

Se, na jornada de Madrid, o que mais marcou o jovem foi a persistência dos “jovens que não arredaram pé perante uma chuva torrencial e trovoada e a coragem do Papa Bento XVI em marcar presença no meio daquela intempérie”, já do Rio de Janeiro Paulo recorda o silêncio, em que se ouviam as ondas do mar e o canto dos pássaros, durante o momento da consagração.

“E isto faz-me mover e faz- me pensar nas dificuldades da vida que, às vezes, nós temos e penso nesses dias, na presença de Deus, nesse momento especial, mas que está sempre connosco”, conta.

Na Polónia, o Papa Francisco desafiou os jovens a calçarem as botas e a saírem do sofá. Uma mensagem inquietou o jovem, porque, diz, “estamos sentados no sofá, como o Papa disse, só telemóveis, só televisão e esquecemo-nos de conviver uns com os outros”.

“Eu sou professor e vejo isso na escola que os alunos não conversam, não sabem relacionar-se uns com os outros, e a mensagem do Papa fez-me pensar que eu não posso ser só missionário na minha paróquia, eu tenho que sair da minha zona de conforto e não ter medo de mostrar e dizer aquilo que eu sou, que sou cristão, que gosto de Deus e que vivo com Deus”, acrescenta.

O professor, atualmente a lecionar em Ponta Delgada, parte na madrugada deste sábado, com muitas expetativas e curiosidade “pela cidade, pela alimentação, pela cultura e pelo que o Papa tem para dizer desta vez”. “E como se fala tanto que a JMJ de 2022 pode ser em Portugal, quero estar lá bem à frente a receber essa notícia que, a acontecer, vai alegrar-me imenso”, conclui.

Aida da Conceição, de 22 anos, parte com o desejo de se “encontrar com jovens de todo o mundo e solidificar a caminhada como cristã”. Quanto às expectativas, “são imensas, com o aproximar do evento”. A de se encontrar pela primeira vez com o Papa Francisco “supera todas as outras”, diz, acrescentando que Francisco é “um Papa sem fronteiras, alguém muito especial porque fala uma linguagem que todos entendem e a sua mensagem é de fácil aplicação à vida”.