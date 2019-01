Ivo Vieira quer vencer em Alvalade

Ivo Vieira, treinador do Moreirense, admite que a primeira volta do campeonato foi "acima das expectativas" e diz que quer ir "discutir o resultado a Alvalade", frente ao Sporting, na 18ª jornada do campeonato:

"Perder por poucos é algo que não faz parte do meu cardápio. Vamos a Alvalade discutir o jogo, acreditamos no nosso potencial e na nossa ideia. O intuito é o mesmo que em todos os jogos: procurar vencer, com bola, atrevimento e equilíbrio", começou por dizer em conferência de imprensa de antevisão da partida.

O técnico dos cónegos deixou elogios ao Sporting, uma equpa "com boas individualidades, forte taticamente e nas bolas paradas", mas diz que "passou a mensagem aos jogadores que é possível conquistar pontos".

A formação minhota é uma das sensações do campeonato até agora, ocupa a 7ª posição, com os mesmos pontos que o 5º classificado, o Vitória de Guimarães. Ivo Vieira mostrou-se satisfeito com os resultados até agora, mas não dá nada como garantido:

"A primeira volta ficou acima das expetativas, tinha traçado metas para 18 a 20 pontos, fizemos 28 foi fantástico. Se conseguirmos mais, melhor, mas agora só interessa o que faremos a partir de hoje. Estamos perto do nosso primeiro objetivo [manutenção], mas ainda nada está conquistado".



O Sporting-Moreirense joga-se no sábado, às 18h00, em Alvalade, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.