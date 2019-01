"Estou confiante", declara Rui Rio à chegada ao Conselho Nacional do PSD

O presidente do PSD, Rui Rio, disse esta quinta-feira, à entrada do Conselho Nacional do partido, que está confiante quanto ao resultado da reunião, mas que ainda não fez "as contas".

"Estou confiante", afirmou à entrada do Conselho Nacional do PSD, que se realiza num hotel do Porto.



Questionado "se já fez as contas", Rui Rio lembrou que a sua especialidade é essa - "fazer as contas" - mas admitiu ainda não o ter feito.



"Sobre questões internas falo lá dentro", acrescentou.



Já sobre a forma de votação da moção de confiança à direção do partido - voto secreto, braço no ar ou até nominal - o presidente dos sociais-democratas escusou-se a responder, dizendo que o "Conselho [Nacional] há de resolver isso".



"Nem eu tenho direito a voto", sublinhou.



O Conselho Nacional do PSD está hoje reunido desde as 17:00 para debater e vota uma moção de confiança política à direção, apresentada pelo presidente do partido, Rui Rio, depois de o antigo líder parlamentar Luís Montenegro ter desafiado o líder a convocar diretas.



Rio rejeitou o repto de antecipar as eleições - completou no domingo metade do seu mandato, um ano - mas pediu ao órgão máximo do partido entre Congressos que renovasse a confiança na sua Comissão Política Nacional.



De acordo com os estatutos do PSD, "as moções de confiança são apresentadas pelas Comissões Políticas e a sua rejeição implica a demissão do órgão apresentante".