Dembélé deixa o Tottenham e ruma à China

O Tottenham anunciou, esta quinta-feira, a venda do médio Moussa Dembélé para o Guangzhou R&F. O belga de 31 anos deixa os "spurs" num negócio que ronda os 14 milhões de euros.

O médio chegou ao Tottenham em 2012 pela mão de André Villas-Boas e deixa o clube com número redondo de jogos disputados: 250 partidas, nas quais apontou dez golos.

Dembélé representou ainda o Willem II, o AZ Alkmaar e o Fulham antes de chegar ao Tottenham, e disputou um total de 82 partidas pela seleção belga.

O belga já se despediu do Tottenham nas redes sociais: "Deixo os 'spurs' com muito amor e memórias de um tempo fantástico. Um obrigado aos meus colegas de equipas e adeptos pelo apoio durante todos estes anos. Ouvir o meu nome ser cantado em White Hart Lane e em Wembey deixou-me muito orgulhoso".

"Desejo o melhor possível ao Tottenham no futuro e estou muito entusiasmado com o meu próximo desafio no Guangzhou R&F", adicionou. Dembélé assinou um contrato valido por três épocas com o clube chinês.