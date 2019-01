Aeroporto. Apanhado com cocaína escondida em gel para tratamentos estéticos

Um cidadão estrageiro de 38 anos foi detido por tráfico de droga no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Na posse do detido foi apreendida cocaína, transportada desde um país da América do Sul para Lisboa na bagagem, “dissimulada num gel redutor normalmente utilizado em tratamentos estéticos”, revela a nota da Polícia Judiciária, acrescentado que a operação aconteceu na passada semana.

Se a droga chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição seria suficiente para, pelo menos, 25 mil doses individuais.

O produto encontrado foi sujeito a um “complexo tratamento laboratorial de modo a dificultar a sua deteção, sendo que só após a realização de exames por parte do Laboratório de Polícia Científica foi possível determinar que efetivamente se estava na presença de cocaína”.

O arguido foi presente a primeiro interrogatório judicial tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

A nota da Polícia Judiciária lembra que esta detenção ocorreu no quadro do controlo que regularmente é exercido sobre os movimentos de passageiros com origem em países considerados de risco, tendo em vista a prevenção da introdução de produtos estupefacientes em território nacional e outros países europeus, através dos aeroportos internacionais.