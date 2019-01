Derby County de Lampard elimina Cédric da FA Cup

O Derby County surpreendeu na FA Cup e eliminou o Southampton nas grandes penalidades, após um empate a duas bolas nos 120 minutos de jogos.

A equipa de Hasenhuttl, com Cédric no onze inicial, marcou primeiro, por Armstrong e Redmong, aos 68 e 70 minutos. O Derby County, do segundo escalão, não tardou em reagir, e empatou por Harry Wilson e Waghorn, aos 76 e 82 minutos.

Nas grandes penalidades saiu vitoriosa a equipa de Frank Lampard. O Derby não falhou nenhum e Redmond vacilou do lado dos "saints".

Nos 16 avos-de-final, o Derby vai medir forças com o Accrington, da League One, terceira divisão.