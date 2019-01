Manta Santos e a eliminação da Taça. "Sporting foi o justo vencedor"

Nuno Manta Santos, treinador do Feirense, acredita que a vitória do Sporting na partida dos quartos-de-final da Taça de Portugal é justa, e coloca o foco no campeonato, onde os fogaceiros lutam pela manutenção.

"O Sporting mereceu a vitória, foi mais eficaz e fez dois golos em situações que não gosto, que é uma transição defensiva e um ressalto à entrada da área. Fomos defendendo com qualidade, poderíamos ter reduzido, mas o caudal deles foi sempre mais forte, também a obrigação estava do lado deles".

Após a eliminação das duas Taças, Manta Santos vira todas as atenções para o campeonato. O Feirense não vence há dez partidas consecutivas, e para o campeonato não consegue vencer desde agosto. Manta Santos dá a chave para o regresso aos triunfos.

"Temos de voltar ao trabalho para o nosso verdadeiro foco que é o campeonato. É um momento difícil para todos, mas se acreditarmos no nosso trabalho, nos jogadores e em quem aqui está, vamos conseguir vitórias e dar a volta à situação", rematou.