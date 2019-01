O médio cabo-verdiano Hélder Tavares deixou o Tondela e rumou à segunda divisão da Turquia, para assinar pelo Altay.

O anúncio foi feito pelo emblema turco, que revelou ainda a duração de contrato do médio, até 2021.

Hélder Tavares seguia na quarta temporada no Tondela, desde a chegada do emblema Beirão ao primeiro escalão e era titular desde então. Com a camisola auriverde somou um total de 112 jogos.

O Altay é o 14º classificado da segunda divisão da Turquia, onde joga também o português Marco Paixão. Esta é a segunda experiência do cabo-verdiano fora de Portugal, depois de ter representado o Otelul da Roménia na temporada 2014/15.