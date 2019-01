David Caiado: "Condição de suplente não agrada a Hernâni"

Hernâni não se satisfaz com o estatuto de suplente no FC Porto. David Caiado, que foi companheiro do extremo no Vitória de Guimarães, assegura contudo que a ambição de Hernâni supera todos os obstáculos.

Nos quartos-de-final da Taça de Portugal, Hernâni voltou a ser decisivo no FC Porto. O extremo fez o 2-1 frente ao Leixões, a dois minutos do fim do prolongamento, evitando que o jogo fosse para penáltis.



Em entrevista a Bola Branca, David Caiado diz saber que a condição de suplente "não agrada a Hernâni", mas que a sua ambição "supera tudo". David Caiado não está surpreendido com exibições que Hernâni tem realizado ao serviço dos dragões, devido "à sua qualidade", e sublinha que o extremo, de 27 anos, "cresceu bastante na procura do golo".

David Caiado, que joga na Roménia, enaltece as características de Hernâni, destacando o facto de o extremo, sendo suplente, entrar em campo "com o jogo em grande ritmo e conseguir manter esse nível".

Apesar de Hernâni não gostar particularmente de ser a "arma secreta" de Sérgio Conceição, David Caiado recorda que, por vezes, "há jogadores que se valorizam mais" saídos do banco do que como titulares.