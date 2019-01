João Félix pode sonhar com uma chamada à seleção nacional

Alan Jr., avançado emprestado pelo Benfica ao Farense, garante que João Félix é o maior talento com que partilhou os relvados e não ficaria surpreendido por ver o jovem de 19 anos na seleção a breve prazo.

Em entrevista a Bola Branca, Alan Jr. assume que é "admirador e fã" de João Félix e destaca a "enorme qualidade" e o potencial do avançado de 19 anos, que acredita poder vir a ser "um grande jogador".

"Só precisava de pôr em prática na equipa principal e noutros patamares aquilo que ele nos mostrava no dia-a-dia e durante os jogos da equipa B e dos escalões inferiores. Eu sinto-me um privilegiado de ter partilhado um bocado de tempo com ele [João Félix], porque pude ver que ele é diferente de qualquer jogador com que trabalhei. Foi o talento mais incrível que eu pude ver de perto", enaltece o jogador do Farense.

Alan Jr. jogou com João Félix na equipa B do Benfica. Com a ascensão meteórica à equipa principal e ao estatuto de jogador decisivo - com seis golos em 17 jogos, na época de estreia -, o próximo passo é a seleção principal de Portugal. Algo que "não surpreenderia nada" Alan Jr.

"Todos sabem da qualidade que o João tem, são admiradores daquilo que ele faz em campo. Também é um ótimo rapaz, puro e de bom coração. Não me surpreenderia. Agora, a questão é saber quando. Se levaria mais ou mais tempo para chegar à seleção. Se chegar lá agora, que possa dar o seu melhor, para que tenha uma longa vida na seleção nacional de Portugal. Portugal tem muito a ganhar com um talento destes."