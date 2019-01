Irlanda “intensifica preparativos” para Brexit desordenado

O Governo irlandês afirmou esta terça-feira que a rejeição pelo parlamento britânico do acordo do 'Brexit' aumenta a "incerteza" sobre o processo de saída do Reino Unido da União Europeia (UE), abrindo a porta a um divórcio sem acordo.

"Lamentavelmente, o resultado da votação de hoje aumenta o risco de um 'Brexit' desordenado. Em consequência, o Governo vai continuar a intensificar os preparativos para um tal resultado", declarou num comunicado o executivo de Leo Vardakar.

O parlamento britânico rejeitou esta terça-feira o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia negociado pelo Governo de Theresa May com Bruxelas, por 432 votos contra e apenas 202 a favor.

O comunicado adianta que o conselho de ministros se reuniu hoje em Dublin para "tratar pormenorizadamente" dos "preparativos" para enfrentar um 'Brexit' sem acordo.

"O Governo irlandês reconhece, no entanto, que um 'Brexit' desordenado é um mau resultado para todos, incluindo a Irlanda do Norte. Não é demasiado tarde para o evitar e pedimos ao Reino Unido que proponha como resolver este impasse urgentemente", refere ainda.

Após ser conhecida a derrota do Governo conservador de Theresa May, o líder do Partido Trabalhista britânico, Jeremy Corbyn, apresentou uma moção de censura contra o executivo que será debatida e votada na quarta-feira e que, a ser aprovada, poderá desencadear a convocação de eleições legislativas antecipadas.

Estava previsto que o Reino Unido deixasse a UE no final de março de 2019, dois anos após o lançamento oficial do processo de saída e quase três anos após o referendo, que viu 52% dos britânicos votarem a favor do 'Brexit'.